الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن ضاحية بوابة مكة كأول ضاحية عمرانية في العاصمة المقدسة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) عن ضاحية “بوابة مكة”، وهي أول ضاحية عمرانية في العاصمة المقدسة، وذلك في إطار جهود زيادة العرض العقاري في منطقة مكة المكرمة، تماشيًا مع برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

تمتد ضاحية بوابة مكة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس وشقق، بإجمالي سعة استيعاب تزيد عن 38 ألف نسمة.

تتميز الضاحية بموقع استراتيجي قرب طريق الأمير محمد بن سلمان الرئيسي، الذي يربط مكة المكرمة بمحافظة جدة، مما يسهل وصول السكان إلى المسجد الحرام في غضون 30 دقيقة. كما تعتبر الضاحية الأولى من نوعها داخل حدود الحرم المكي، مما يعزز الروحانية والرحابة في حياة سكانها.

تُعد “بوابة مكة” وجهة جديدة للباحثين عن جودة الحياة في المدينة المقدسة، حيث توفر مجموعة من المرافق المتكاملة والخدمات العامة والاحتياجات الأساسية والمرافق الترفيهية. كما تحتوي على 38 حديقة عامة تسهم في خلق بيئة مستدامة وتوفر مساحات خضراء واسعة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الضاحية بقربها من مدارس الأبناء والمراكز الصحية والثقافية والاجتماعية.

يمكن لجميع المواطنين التسجيل والاهتمام بضاحية بوابة مكة والاطلاع على كافة الخيارات المتاحة من هنــــــــــــا