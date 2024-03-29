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تراند اليوم : بالفيديو.. الذبياني يكشف عن أفضل طريقة للتعامل مع الزوجة النرجسية

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن أفضل طريقة للتعامل مع الزوجة النرجسية.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": إذا سمعت أنها بدأت تتحدث عن نفسها يجب أن تتدخل مباشرة وتغير الموضوع.

وأضاف: إذا شفتها تتحدث عن نفسها كثيرا وتتوسع في ذلك فعليك أن تبحث عن نقطة تواصل إيجابية وتأخذ وتعطي معها كالأخبار والقصص أو أي شيء تهتم فيه، المهم شتت نرجسيتها.

وتابع: إذا بدأت تحكي قصصها النرجسية وقف واكتشف اهتماماتها التي تفضلها وترغبها واطرح عليها خيارات لتحقيقها وبالتالي تخرجها من نرجسيتها.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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