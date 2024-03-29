تراند اليوم : بالفيديو.. الذبياني يكشف عن أفضل طريقة للتعامل مع الزوجة النرجسية

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن أفضل طريقة للتعامل مع الزوجة النرجسية.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": إذا سمعت أنها بدأت تتحدث عن نفسها يجب أن تتدخل مباشرة وتغير الموضوع.

وأضاف: إذا شفتها تتحدث عن نفسها كثيرا وتتوسع في ذلك فعليك أن تبحث عن نقطة تواصل إيجابية وتأخذ وتعطي معها كالأخبار والقصص أو أي شيء تهتم فيه، المهم شتت نرجسيتها.

وتابع: إذا بدأت تحكي قصصها النرجسية وقف واكتشف اهتماماتها التي تفضلها وترغبها واطرح عليها خيارات لتحقيقها وبالتالي تخرجها من نرجسيتها.