تراند اليوم : إذا حفرت واكتشفت إن قواعد جارك بارزة داخل أرضك ماذا تفعل؟ .. بالفيديو: المهندس عبدالغني الجند يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف المهندس عبدالغني الجند، المختص في البناء والإنشاءات عن حل القواعد البارزة لمبنى الجار داخل أرض المالك.

وقال الجند في مقطع فيديو نشره بحسابه في منصة إكس: أول حل أن تذهب لجارك وتسأله هل يمكن أن يصبح الصور نصفين ومشترك بيننا وتوثيق الاتفاق بينهما.

وتابع: الحل الثاني حتى لو دفعت له جزء من المبلغ ويصير السور مشترك وملك بينكما، فإذا كان السور عرضه 20 سنتيمتر على كامل طول الأرض ونحسبه بسعر الأرض.

وأضاف: الحل الثالث أن تزيح قواعد السور شوية يمين أو يسار لين تضبط معك وإذا ما ضبطت معك، أحيانا يكون في جزء من المبنى على الصامت فيمكن سحبه إلى السور اللي فيه القواعد بارزة، وإذا لم ينفع أي حل فيمكن اللجوء للتكسير في الأماكن التي ستتقاطع مع قواعد الجار فقط.