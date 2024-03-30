السعودية | “الليلة الرمضانية السعودية” فعالية في الجامعة الأمريكية بالعاصمة واشنطن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّم النادي السعودي في الجامعة الأمريكية ( AU) بواشنطن دي سي، فعالية “الليلة الرمضانية السعودية” وذلك في حرم الجامعة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة للتعريف بالثقافة السعودية، والتي ركزت على تقديم تجربة إفطار صائم وأداء الصلاة، وكذلك العادات السعودية المتعددة خلال الشهر الكريم، معززة بذلك جسور التواصل الثقافي مع المجتمع الأمريكي ومختلف الجنسيات الدارسة بالجامعة.

وسعت الفعالية، بالإضافة إلى تعزيز التفاهم الثقافي، إلى تخفيف شعور الغربة لدى المبتعثين والمبتعثات السعوديين، موفرة لهم فرصة الاحتفاء بروح شهر رمضان المبارك في بلد الابتعاث.

وتمثل فعالية “الليلة الرمضانية السعودية” جزءًا من مساعي النادي السعودي في الجامعة الأمريكية لتقديم فكرة عن الثقافة والتقاليد السعودية والإسلامية، وتأكيداً على أهمية الحوار الحضاري والتفاهم المتبادل بين الشعوب المختلفة وتقديم صورة واقعية لبرنامج الأيام الرمضانية بالمملكة والفعاليات المصاحبة من وجبات طعام تقدم خاصة بالشهر الفضيل وغيرها من العادات المرتبطة به.

وأوضح رئيس النادي السعودي مفرج بن ظافر السبيعي في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية أنه حضر الفعالية منسوبو الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية ومسؤولو و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعديد من الإخوة والأخوات من الدول الخليجية والعربية والإسلامية والأمريكيين وكذلك جنسيات أخرى.