السعودية | الرئيس اليمني يكرم «مسام» بوسام الشجاعة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يكرم «مسام» بوسام الشجاعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – أحمد حماد

كرم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة في الجمهورية اليمنية مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ممثلاً بمديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، والبرنامج الوطني للتعامل مع الالغام ممثلاً بمديره العام العميد الركن امين العقيلي، بتقليدهما وسامي الشجاعة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أصدر في 26 يونيو 2023، قرارين بمنح مشروع«مسام»، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وسامي الشجاعة، اعتزازاً وعرفاناً بدورهما في تطهير الاراضي اليمنية من الالغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وتقديراً وتخليداً لتضحيات شهدائهما الابرار من اجل سلامة الشعب اليمني، واجياله المقبلة.

من جانبه، أعرب الأستاذ أسامة القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية اليمنية على ما حظي به مشروع «مسام» من تكريم.

وقال في تصريح صحفي “باسمي ونيابة عن كافة منسوبي مشروع «مسام» نهدي هذا التكريم إلى حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد الأمين أيدهما الله على ما قدمته من دعم ومساندة لليمن الشقيق من خلال العديد من المشروعات الإنسانية التي خففت معاناة الشعب اليمني من المآسي التي تسببت فيها الميليشيا الحوثية”.

وأضاف القصيبي أن مشروع «مسام» تمكن منذ بدء أعماله وحتى اليوم من تطهير 55,390,882 متراً مربعاً، وانتزاع 436,376 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها 6,494 لغماً مضاداً للأفراد و143,951 لغماً مضاداً للدبابات و277,920ذخيرة غير منفجرة، اضافة الى 8,011 عبوة ناسفة، مؤكداً العزم على مواصلة العمل في أداء الرسالة الإنسانية (حياة بلا ألغام).

واستشهد على مدى السنوات الماضية 33شخصاً من العاملين في المشروع، فيما أصيب نحو 47 آخرين بإصابات متفاوتة أثناء قيامهم بمهام نزع الألغام والعبوات الناسفة.

من جانبه، قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام العميد الركن امين العقيلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “إن البرنامج نزع وأزال اكثر من 800 ألف لغماً من الغام المليشيات الإرهابية ومخلفات الحرب، ليصل إجمالي الألغام والمواد غير المنفجرة المنزوعة في البلاد عبر فرق البرنامج والشركاء في المشروع السعودي إلىأكثر من مليون و 250 الف منذ العام 2015”.

حضر مراسم التكريم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير مكتب القائد الاعلى اللواء الركن احمد العقيلي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.

كما حضر التكريم المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الالغام العميد هيثم حلبوب، ومساعد مدير عام مشروع «مسام» قاسم بن محمد الدوسري، وعدد من مسؤولي المشروع.