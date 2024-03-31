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صور.. أجواء من الخشوع والاطمئنان في أولى ليالي العشر بالمسجد النبوي

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واس - ‎المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - في أجواء روحانية إيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، امتلأت أروقة المسجد النبوي بجموع المصلين.
ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الحكومة الرشيدة، أدى الجموع صلاة القيام في أول ليلة من العشر الأواخر بشهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ
أولى ليالي العشر بالمسجد النبوي - شؤون الحرمين

أولى ليالي العشر بالمسجد النبوي - شؤون الحرمين

جو مفعم بالسكينة والروحانية

وفي جو مفعم بالسكينة والروحانية، توافد المصلون من مواطنين ومقيمين وقاصدي مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- لأداء الصلاة.
كانت وفرت الهيئة العامة الرئاسة للعناية بشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال جميع المواقع في المسجد النبوي ومرافقه.
أولى ليالي العشر بالمسجد النبوي - شؤون الحرمين

أولى ليالي العشر بالمسجد النبوي - شؤون الحرمين

خدمات مستمرة متكاملة

جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، بداية من فتح أبواب المسجد وتهيئته وسطحه وساحاته لاستقبالهم.
هذا إضافة إلى الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، ومضاعفة القوى العاملة والآليات لأداء جميع الأعمال على الوجهة الأكمل، إلى جانب نشر الموظفين لتنظيم الحشود وفتح الممرات.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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