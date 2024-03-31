شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أجواء من الخشوع والاطمئنان في أولى ليالي العشر بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جو مفعم بالسكينة والروحانية

خدمات مستمرة متكاملة

الدمام - شريف احمد - في أجواء روحانية إيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، امتلأت أروقة المسجد النبوي بجموع المصلين.ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الحكومة الرشيدة، أدى الجموع صلاة القيام في أول ليلة من العشر الأواخر بشهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـوفي جو مفعم بالسكينة والروحانية، توافد المصلون من مواطنين ومقيمين وقاصدي مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- لأداء الصلاة.كانت وفرت الهيئة العامة الرئاسة للعناية بشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال جميع المواقع في المسجد النبوي ومرافقه.جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، بداية من فتح أبواب المسجد وتهيئته وسطحه وساحاته لاستقبالهم.هذا إضافة إلى الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، ومضاعفة القوى العاملة والآليات لأداء جميع الأعمال على الوجهة الأكمل، إلى جانب نشر الموظفين لتنظيم الحشود وفتح الممرات.