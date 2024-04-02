شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنفذ 4744 جولة رقابية للتأكد من حماية المرافق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلاً بوحدة حماية المرافق، خلال شهر رمضان المبارك من العام 1445 هـ، 4744 جولة رقابية في مختلف محافظات المنطقة الشرقية، بهدف التأكد من عدم وجود تعديات أو اختلاسات تخالف أنظمة الوزارة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش، بأن هذه الجولات أظهرت عدم وجود أي تعديات على خدمات المساجد، مثل الكهرباء والماء، وغيرها.



وأكد استمرار الجهود لضمان عدم وجود أي تعديات بالتواصل المستمر مع إدارات المساجد بالمحافظات لرفع التقارير الدورية عن المخالفات والتعديات؛ لتحقيق الشفافية وتحري الدقة، في إطار توجيهات الوزارة وحرصها على المال العام وحفاظها على قدسية بيوت الله.

كما دعا عموم المواطنين والمقيمين بالمنطقة للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدي على خدمات أو ممتلكات المساجد، عبر مركز تلقي البلاغات «1933».