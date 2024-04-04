شكرا لقرائتكم خبر عن الأكلات الشعبية الرمضانية تجذب الزوار في فعاليات "رمضان زمان" بحائل والان نبدء بالتفاصيل

أطعمة مميزة

الدمام - شريف احمد - جذبت الأكلات الشعبية الرمضانية في فعاليات " رمضان زمان " التي تنظمها أمانة حائل والمقامة بسوق برزان، العديد من الزوار والسياح من خارج المنطقة.وتحدثت بائعة الأكلات الشعبية أم عبدالعزيز، عن بعض المأكولات الشعبية الرمضانية التي تشتهر بها منطقة حائل، ومنها المقشوش والجريش، والمرقوق ، وغيرها من الأطباق التي تحرص المرأة الحائلية على تقديمها في شهر رمضان المبارك.وبيّنت أن ما يميز أطعمة أهالي حائل البهارات التي تعطي النكهة الطيبة والرائحة الزكية، مؤكدةً أن البهارات بأشكالها وأنواعها وخلطاتها تحتاج إلى خبرة كبيرة لإتقان توازن تقديم كل نوع مع كل وجبة تناسبه.وقالت أم عبدالعزيز، إنها تزاول هذه المهنة منذ قرابة الـ 20 عاماً ، مبينة أن سر مذاق الأكلات الشعبية يكمن في خلطة البهارات الخاصة بالطريقة التقليدية القديمة ، وموضحة أن مشاركاتها في مهرجانات المملكة أكسبتها الخبرة والمقدرة على التفنن في صناعة الأكلات الحائلية " .