تفاصيل حول المادة 75 من نظام المرور: موعد سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل حول المادة 75 من نظام المرور، والتي تتضمن أحكام الحجز والتنفيذ للمخالفين، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية. مواعيد سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ: بعد انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من مهلة السداد.

في حال عدم سداد المخالف لغرامة المخالفة بعد انقضاء مهل السداد الواردة في المادة 75 من نظام المرور. مهلة الاعتراض والسداد: 30 يومًا للاعتراض على المخالفة.

15 يومًا لسداد غرامة المخالفة. إمكانية الحصول على مهلة إضافية: يمكن للمخالف التقدم بطلب للحصول على مهلة إضافية للسداد تبلغ 90 يومًا.

يتم تقديم طلب المهلة من خلال منصة أبشر الإلكترونية. إجراءات الحجز والتنفيذ: يتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف في حال:

انقضاء مهلة 15 يومًا للسداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة.

عدم طلب مهلة إضافية للسداد (90 يومًا).

انقضاء مهلة 90 يومًا الإضافية دون سداد قيمة غرامة المخالفة. يُلزم المخالف بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد. ويمكن للمخالفين الاستفادة من منصة أبشر الإلكترونية للاعتراض على المخالفات، وتقديم طلبات الحصول على مهلة للسداد.

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