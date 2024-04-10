شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: الود بين الأخوة نعمة والتواصل بينهم رحمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استهل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام، خطبته بالتكبير والتهليل والتحميد.
كما أوصى الجموع بتقوى الله سبحانه وتعالى، قائلا: اعلموا أن الود بين الأخوة نعمة، والتواصل بينهم رحمة، والنعمة يزيدها الشكر، والبلاء يخففه الصبر، والذنب يمحوه الاستغفار. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما أوصى الجموع بتقوى الله سبحانه وتعالى، قائلا: اعلموا أن الود بين الأخوة نعمة، والتواصل بينهم رحمة، والنعمة يزيدها الشكر، والبلاء يخففه الصبر، والذنب يمحوه الاستغفار. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بث مباشر لصلاة #عيد_الفطر_المبارك من #المسجد_الحرام#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 10, 2024
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