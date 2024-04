شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: الود بين الأخوة نعمة والتواصل بينهم رحمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام، خطبته بالتكبير والتهليل والتحميد.كما أوصى الجموع بتقوى الله سبحانه وتعالى، قائلا: اعلموا أن الود بين الأخوة نعمة، والتواصل بينهم رحمة، والنعمة يزيدها الشكر، والبلاء يخففه الصبر، والذنب يمحوه الاستغفار.