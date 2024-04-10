رصدت عدسة " #اليوم "مظاهر الفرح التي تملئها السعادة والبهجة وإقبال الأهالي على جوامع #جدة لأداء صلاة العيد #عيد_الفطر_المبارك للمزيد: https://t.co/2gmsO6yk3H pic.twitter.com/XSSckcG9nH

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ورئيس أمن الدولة يهنئان القيادة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية