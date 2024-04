شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ورئيس أمن الدولة يهنئان القيادة بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

تهنئة بالعيد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.ودعا سموه المولى عزّ وجل أن يُعيد هذا العيد على وطننا وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيدٍ من الخير والرخاء، وأن يُديم على هذه البلاد الطاهرة أمنها واستقرارها وتطورها وازدهارها في ظل القيادة -حفظها الله-، وأن يؤيد بنصره جنود الوطن ومرابطيه، وأن يرحم شهداءه، ويتقبل من المسلمين كافة. ورفع رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وإلى الشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله سبحانه أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده على الجميع بالخير والنماء وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.