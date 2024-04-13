انت الان تتابع تضمّنت عروضًا متنوّعة.. ختام فعاليات "عيدك بين أهلك وناسك" بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 أبريل 2024, 12:33 مساءً

اختتمت الليلة الماضية فعاليات "عيدك بين أهلك وناسك" التي نظمتها أمانة منطقة جازان، بمناسبة عيد الفطر، على مدى ثلاثة أيام، وسط حضور كبير من الزوار من مختلف فئات المجتمع. وتضمّنت الفعالياتُ التي أُقيمت بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، ومركز الأمير سلطان الحضاري؛ عروضَ طائرات الدرونز، وفعاليات ترفيهية وفنية، ومسابقات متعددة وجوائز. وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الأمانة لتقديم أجواء ممتعة لمختلف أفراد العائلة من أهالي وزوار المنطقة، والمقيمين فيها؛ بمناسبة عيد الفطر.

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