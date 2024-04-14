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ختام فعاليات العيد بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي وحديقة الأمير ماجد

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وحديقة الأمير ماجد، اختتام فعاليات العيد التي نظمتها أمانة محافظة جدة بأجواء احتفالية متنوعة، متضمنة عددًا من البرامج والأنشطة، ولاقت الفعاليات إقبالًا وتفاعلًا من الحضور، حيث استمتعوا بعروض الفنون الشعبية، ومسرح الطفل، والرسم والتلوين، وإقامة المسابقات والألعاب، وتوزيع الهدايا والجوائز.
بفعالياتها المتنوعة والمُمتعة في أيام العيد؛ فرحة العيد تكتمل في This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah)
يشار إلى أن أمانة جدة كانت قد هيأت من خلال قطاعاتها وبلدياتها الفرعية جميع المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات المشي، بجانب تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية خلال عيد الفطر المبارك.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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