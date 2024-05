شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات العيد بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي وحديقة الأمير ماجد والان نبدء بالتفاصيل

بفعالياتها المتنوعة والمُمتعة في أيام العيد؛ فرحة العيد تكتمل في #حديقة_الأمير_ماجد ✨🤩#أمانة_جدة pic.twitter.com/3ho0NC73M3 — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) April 12, 2024

الدمام - شريف احمد - شهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وحديقة الأمير ماجد، اختتام فعاليات العيد التي نظمتها أمانة محافظة جدة بأجواء احتفالية متنوعة، متضمنة عددًا من البرامج والأنشطة، ولاقت الفعاليات إقبالًا وتفاعلًا من الحضور، حيث استمتعوا بعروض الفنون الشعبية، ومسرح الطفل، والرسم والتلوين، وإقامة المسابقات والألعاب، وتوزيع الهدايا والجوائز.بفعالياتها المتنوعة والمُمتعة في أيام العيد؛ فرحة العيد تكتمل في — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah)يشار إلى أن أمانة جدة كانت قد هيأت من خلال قطاعاتها وبلدياتها الفرعية جميع المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، بجانب تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية خلال عيد الفطر المبارك.