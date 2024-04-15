السعودية | غدًا.. قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية يدخل “حيز التنفيذ”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عمر آل قايد

يدخل قرار هيئة التأمين بتوطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، يوم غدٍ الاثنين 15 إبريل 2024م حيز التنفيذ، ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بمتابعة تطبيق قرار التوطين وصولاً إلى النسبة المستهدفة من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

وكانت هيئة التأمين أقرت هذا الإجراء منذ ديسمبر 2023م استنادًا إلى الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، وتهدف من خلاله إلى إحداث أثر كبير على القطاع وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين، وتحسين الأداء العام، ورفع جودة الخدمات المقدمة