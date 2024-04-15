السعودية | للسعوديين.. بصمة الأحوال من عمر السادسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عمر آل قايد

صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد وفقرات نظام الأحوال المدنية، من أبرزها النص على أن تسجل الخصائص الحيوية “البصمة” للسعوديين عند بلوغ سن (السادسة).

ووفقا لقرار مجلس الوزراء الذي اطلع عليه “أخبار24” تضمنت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة (الثانية)، يكون ترتيبها (ك) بالنص الآتي: “ك – البطاقة الشخصية: هي وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام هذا النظام، وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي”.

وشملت التعديلات تعديل المادة (السادسة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: “عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ من (السادسة) من السعوديين، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة”.

وعُدلت المادة السابعة والستون، لتكون بالنص الآتي: “يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليـه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمـن هـم بـيـن سـن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة”.