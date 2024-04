شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي للسودان يستعرضان مستجدات الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

#باريس | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد توم بيرييلو، وذلك على هامش مؤتمر باريس حول السودان. pic.twitter.com/AEaufHovWr — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 15, 2024

مستجدات الأوضاع في السودان

أزمة السودان

التقى نائب وزير الخارجية وليد الخريجي المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.وجاء ذلك على هامش مؤتمر باريس حول السودان. معالي نائب وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد توم بيرييلو، وذلك على هامش مؤتمر باريس حول السودان. — وزارة الخارجية(@KSAMOFA)واستعرضا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن الأزمة في السودان أصبحت من أشد الأزمات وأكبرها في العالم.وأشارت إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص منذ بدء الأزمة وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة السودانية.ويأتي معظمها بين المدنيين، إذ تشكّل النساء والأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المبلغ عنهم.