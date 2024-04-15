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نائب وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي للسودان يستعرضان مستجدات الأوضاع

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية وليد الخريجي المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.
وجاء ذلك على هامش مؤتمر باريس حول السودان. This is a Twitter Status | معالي نائب وزير الخارجية This is a Twitter Status This is a Twitter Status يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السيد توم بيرييلو، وذلك على هامش مؤتمر باريس حول السودان. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)

مستجدات الأوضاع في السودان

واستعرضا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن الأزمة في السودان أصبحت من أشد الأزمات وأكبرها في العالم.

أزمة السودان

وأشارت إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص منذ بدء الأزمة وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة السودانية.
ويأتي معظمها بين المدنيين، إذ تشكّل النساء والأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المبلغ عنهم.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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