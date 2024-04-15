السعودية | وزير الخارجية يصل باكستان في زيارة رسمية لترؤس وفد المملكة رفيع المستوى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية باكستان الإسلامية، وكان في استقباله لدى وصوله العاصمة إسلام آباد معالي وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار.

ويترأس سمو وزير الخارجية خلال الزيارة الرسمية، وفد المملكة رفيع المستوى، الذي يضم كل من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف ، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري، ومعالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.

ويبحث وفد المملكة رفيع المستوى مع الحكومة الباكستانية، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، تحقيقاً لتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.