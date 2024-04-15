ضبط رجل وامرأة ظهرا في محتوى مرئي خادش للحياء

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فقد تم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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