تراند اليوم : بعد إلغاء حفله بالبحرين.. بالفيديو: أول تعليق من الفنان محمد عبده يكشف عن حالته الصحية

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان محمد عبده عن حالته الصحية بعد إلغاء حفله بالبحرين .

وقال خلال مداخلة مع برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، أنه مصاب بالإنفلونزا، وهو لا يحب الظهور للجمهور وهو بهذه الحالة.

وأضاف: قد أكون أخذت الفيروس من أجواء مكة والزحام، ودائماً ما أقول لمنسقي الحفلات أن يبتعدوا عن أوقات العيد، لأن الشخص يكون مرهقا.

وتابع: "تلقيت العديد من المكالمات التي تطمئن على صحتي، ومقدر لهم كل هذه المشاعر المحبة، وأعتذر من الذين لم أستطع الرد عليهم أو التواصل معهم وأطمئنهم على صحتي".

الجدير بالذكر، كانت شركة روتانا أعلنت عن تعرض الفنان محمد عبده لوعكة صحية، تسببت في إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة القادم بالبحرين.