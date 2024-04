شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة وباكستان تتعاونان لمواجهة التحديات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.وأكد وزير الخارجية خلال المؤتمر أن المملكة وباكستان تؤمنان بتعزيز التعاون المشترك لمواجهة كافة التحديات العالمية، منوهاً في هذا الصدد بالعمل الاستراتيجي بين البلدين في كافة المجالات. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status ينوه بالتعاون السعودي الباكستاني لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون في كافة المجالات— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)وقال سموه، إن المملكة وباكستان تمضيان نحو تعزيز التعاون في شتى المجالات، وذلك من خلال المبادرات الحكومية، ودعم الفرص الاستثمارية، لتكون إضافة قيمة للبلدين الشقيقين.فيما يخص التطورات في قطاع غزة، أكد وزير الخارجية أن الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار لم تكن كافية على الإطلاق، خاصةً مع تجاوز عدد القتلى المدنيين 33 ألف، مشيراً إلى المخاوف حيال احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع.وجدد سموه أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وعدم ازدواجية المعايير في أزمة غزة، خاصة مع انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لقرارات مجلس الأمن التي صدرت مؤخراً.وطالب سمو وزير الخارجية بأن تكون الأولوية للجميع وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وحل الخلافات بالحوار وليس باستخدام القوة، مشيراً إلى أن المملكة ستبذل كافة الجهود في هذا الاتجاه.