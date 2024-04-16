شكرا لقرائتكم القبض على عدة متهمين بارتكاب جرائم متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على عدة متهمين بارتكاب جرائم متنوعة، بينهم مقيم من الجنسية المصرية قام بالتحرش بامرأة، ومواطن ارتكب نفس الفعل.

جرائم متنوعة

وقال الأمن العام عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيمين من الجنسية البنجلادشية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم، ومقيمين من الجنسية الباكستانية اتخذا وحدة سكنية وكرًا لترويج 13 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأربعة مقيمين من الجنسيتين المصرية والباكستانية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم.

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مخالفات عديدة

كذلك تم القبض على سبعة مواطنين ارتكبوا مخالفات مرورية تمثلت في التفحيط والتهور في مكان عام وتعريض حياة الآخرين للخطر وآخر لتوثيقه ونشره محتوى مرئي بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ورجل وامرأة ظهرا في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة.