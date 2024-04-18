#الرياض_الخضراء يصل حي عرقة ويستهدف زراعة 24،000 شجرة وشجيرة في كافة مرافق الحيّ. تعرّف على أعمال التشجير 🌳 pic.twitter.com/bID1SXv3gw

شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير الأحياء السكنية.. برنامج "الرياض الخضراء" يصل إلى "عرقة" والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام