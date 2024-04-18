عقوبات صارمة ضد مشهورات بسبب المحتوى المثير

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية قرارات بفرض غرامات مالية كبيرة على 4 مشهورات على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك إيقاف تراخيص موثوق لديهن. وذكرت المصادر أن هذه العقوبات جاءت بسبب ظهور هؤلاء المشهورات بمظاهر مخلة بقيم المجتمع السعودي، مثل التعري والظهور بشكل مثير على منصات التواصل الاجتماعي. وقد تم فرض غرامات مالية قدرها 400 ألف ريال على كل واحدة منهن، بالإضافة إلى إيقاف تراخيص موثوق الخاصة بهن. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لضبط المحتوى المنشور على المنصات الرقمية وضمان التزامه بالقيم والأعراف الاجتماعية.

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