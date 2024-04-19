اخبار السعوديه

الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها مع وافد بتهمة بامرأة.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات النظامية، وبناءً على ذلك صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسِبَ إليه، وسجنه مدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 150،000 ريال "مئة وخمسون ألف". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حماية الآداب العامة

وأكدت النيابة العامة حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها، وأن أي انتهاك لذلك يستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا