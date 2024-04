شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة والان نبدء بالتفاصيل

سجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف .. #النيابة_العامة تشدد على القطاعين الحكومي والأهلي لمكافحة #التحرش في بيئة العمل#اليوم



حماية الآداب العامة

أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها مع وافد بتهمة التحرش بامرأة.وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات النظامية، وبناءً على ذلك صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسِبَ إليه، وسجنه مدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 150،000 ريال "مئة وخمسون ألف". وأكدت النيابة العامة حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها، وأن أي انتهاك لذلك يستوجب المساءلة الجزائية المشددة.