تراند اليوم : تفاصيل وفاة رجل أعمال مصري داخل مصعد في الهرم!

صحيفة الخليج 365: أفادت وسائل إعلام مصرية، أن فصل التيار الكهربائي تسبب في وفاة رجل الأعمال وصاحب شركة "أورانج" للسياحة محمود خطاب.

واتضح من التحريات الأولية أنه أثناء وجوده بالمصعد الخاص بمسكنه انقطع التيار الكهربائي وتوقف المصعد بين الطابقين السادس والسابع، وعندما حاول الضحية الخروج من باب المصعد اختل توازنه وسقط من الطابع السابع إلى الأرض جثة هامدة، وفق "فيتو".

وتبين بعد الكشف الأولي على الجثة، وجود نزيف حاد في الرأس والبطن والصدر، إضافة إلى جروح في الرأس وكدمات على جسمه، فيما لم يتمكن الطاقم الطبي من إسعافه نظرا لوفاته.