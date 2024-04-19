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تراند اليوم : شاهد.. فتاة تستعرض عدد من الشنط والأحذية استعداداً ليوم زفافها

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صحيفة الخليج 365: وثقت عروس مقطع فيديو لتجهيزاتها بعدد كبير من الشنط والأحذية استعدادا ليوم زفافها.

وأبان الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفتاة مهووسة بالشنط والأحذية فعرضت قرابة 20 طقم ذات ماركات عالمية.

ولاقى الفيديو تفاعل واسع من المغردين الذين وصفوها بالمبالغة والمهووسة بالبرندات.

فقالت مغردة: أول شيئ تشتريهم قبل الملابس والذهب، وأضافت أخرى: ليتها اكتفت بثلاث شنط ماركة و افتكت من التطقيم، وثالثة علقت: ‏المهر راح في شنط ونعول.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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