شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تشارك بـ 6 براءات اختراع في معرض جنيف للاختراعات والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات الجامعة

الدمام - شريف احمد - شاركت جامعة الملك فيصل في معرض جنيف الدولي للاختراعات بنسخته التاسعة والأربعين خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024، والذي يعد حدثاً بارزاً يجمع الابتكارات من جميع أنحاء العالم.وتمثلت مشاركة الجامعة في معرض جنيف الدولي عبر 6 براءات اختراع من كلياتها المتعددة.وذلك بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ورئيس وفد الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الليلي.وزار الدكتور السديري، جناح الجامعة بالمعرض، واطلع على الأنشطة الابتكارية فيه، كما التقى فريق مخترعي الجامعة والذي ضم الأستاذ الدكتور هاني عبداللطيف، والأستاذ الدكتور أحمد بن عمر النجار، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الملحم، والدكتور عادل بن شرار الدلبحي، والدكتور توفيق بن عبدالعزيز المغنم.بدوره عبر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، على دعمه لمشاركة الجامعة في المحافل الدولية، ما يعزز من تتجير الابتكارات وتبادل الخبرات والسعي نحو إيجاد فرص تعاون دولية متنوعة.يذكر أن هذه المشاركة تعكس النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في مجال براءات الاختراع، حيث حصلت على المركز 23 عالمياً بناءً على البراءات الممنوحة من مكتب البراءات الأمريكي لعام 2023، بإجمالي 107 براءات، كما تجاوز عدد البراءات المقبولة 400 براءة اختراع لسنة 2024.