عسير تتصدر كميات الأمطار والأرصاد تتوقع استمرارها حتى الثلاثاء

سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(32.00) ملم في محايل عسير، و(21.6) في رجال ألمع، وذلك ضمن (5) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقال مدير المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الجنوبية صالح الفهيد لـ"دوت الخليج" إنه بالإشارة للتقارير الاستباقية الصادرة يوم الخميس 9 شوال 1445 من المركز الوطني للارصاد وللتحذيرات الصادرة من إدارة الإنذار المبكر عن استمرار حالة عدم الاستقرار على المنطقة، حيث شهدت المنطقة أمطارا متفاوتة من متوسطة إلى شديدة الغزارة على أجزاء متفرقة من مناطق نجران وجازان والباحة وعسير.

وأضاف أن محافظة محايل عسير ‬⁩سجلت يوم السبت 32 ملم كأعلى كمية هطول على المنطقة الجنوبية، وذلك وفقاً للمحطات الهيدرولوجية، وفرص الأمطار لا تزال مستمرة.

كما سجلت رجال ألمع 21.6 مل والسودة في أبها 18.6ملم كما سجلت محافظة المخواة بمنطقة الباحة كمية 24 مل والحضن بنجران 4 مل وأبو عريش بجازان 3.4 مل، وفقاً للمحطات الهيدرولوجية الاتوماتيكية

حيث أن حالة عدم الاستقرار مستمرة بحسب التقرير حتى يوم الثلاثاء القادم.

‏وطالب الفهيد بضرورة الاهتمام بهذه المعلومات والالتزام بها، ومتابعه معلومات الطقس يوميًا، خاصة وأن المركز الوطني للأرصاد يقوم ببث المعلومات على مدار الساعة ولديه عدد كبير من الوسائط والمواقع المتاحة مع ضروره متابعة الإنذار المبكر للمركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني.