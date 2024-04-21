شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات المملكة.. 12.5 مليون مسافر خلال شهر رمضان وعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني, عن أعداد المسافرين من مطارات المملكة وإليها خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، حيث تجاوزت 12.50 مليون مسافر محلي ودولي من بداية شهر رمضان حتى التاسع من شوال تحت شعار "خدمتكم شرف"، الذي تجسد على أرض الواقع بانسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة بزيادة تجاوزت 18% للرحلات والمسافرين عن العام الماضي في نفس الفترة.

وتوزعت أعداد المسافرين على جميع مطارات المملكة عبر أكثر من (86) ألف رحلة (مجدولة وعارضة محلية ودولية)، و(100) ناقل جوي. مطار الملك عبدالعزيز وخدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين الذين تجاوز عددهم (5.38) ملايين مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ(3.23) ملايين مسافر.

بينما خدم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة (1.04) مليون مسافر.

فيما خدمت بقية مطارات المملكة (2.85) مليون مسافر، حيث تمثل جميع الإحصائيات المذكورة القدوم والمغادرة. الهيئة العامة للطيران وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه الإنجازات جاءت نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة الرشيدة بوصفه محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وما يعول عليه من إسهام رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير منظومة النقل الجوي، التي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة بأن يكون القطاع رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.

وأعرب عن شكره لجميع شركاء النجاح بما فيهم وزارات (النقل والخدمات اللوجستية، الداخلية، الحج والعمرة، السياحة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كذلك شركة مطارات القابضة، والناقلات الجوية الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية، والشركات المشغلة للمطارات في إنجاح الخطط التشغيلية خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

وأكد أن الاستعدادات المبكرة من الجهات كافة أسهمت بشكل فاعل في رفع الكفاءة التشغيلية في جميع المطارات.