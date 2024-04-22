شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض.. إنهاء إجراءات المرشحين للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في إنهاء إجراءات المرشحين والمرشحات للتوظيف التعاقدي على الوظائف التعليمية.وتفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع آلية استقبال اللجان للمرشحين والمرشحات ومقر الاستقبال، متمنيًا للجميع التوفيق للعمل في أشرف وأنبل الوظائف خدمة للدين ثم المليك والوطن.وتتضمن إجراءات التوظيف عقد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات وإحضار المستندات والمسوغات المطلوبة كصورة الهوية الوطنية مع الأصل وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل وصورة من الرخصة المهنية مع الأصل وحساب بنكي بالآيبان مصدق من البنك متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.