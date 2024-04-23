السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الاستثمار بجمهورية هندوراس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الاستثمار بجمهورية هندوراس ميغيل مدينا، وذلك في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي من الجانب الهندوراسي تضمن شرحاً لاقتصاد البلاد وأهم المنتجات والفرص الاستثمارية والتجارة البينية مع المملكة.

وأكد معاليه خلال اللقاء مع الوزير الهندوراسي على أهمية البحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة التجارية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية غير المقيم لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.