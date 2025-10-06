شكرا لقرائتكم خبر صور العلماء تزين جناح جائزة الملك فيصل العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتزين واجهة جناح جائزة الملك فيصل العالمية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بصور العلماء الذين منحوا الجائزة في جميع أفرعها منذ عام 1979م.

ويضم الجناح إصدارات الجائزة المختلفة مع لوحات إرشادية عن أفرع الجائزة في خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم، ومبادرة مئة كتاب المكونة من قسمين: أحدهما موجه إلى القارئ بالعربية، ويقدم العلماء والدارسين الفرنسيين، والآخر موجه إلى القارئ بالفرنسية، ويقدم العلماء والدارسين العرب الذين أسهموا جميعا في التواصل بين الثقافتين العربية والفرنسية.

وفي ركن قصي من الجناح جاء التعريف بمجلة الفيصل العلمية، وهي مجلة تعنى بنشر المعلومات المفيدة، والمستجدات الحديثة، وتقديم المعارف العلمية والطبية عبر أساليب عربية سليمة، يستوعبها جميع قراء العربية، لزيادة وعيهم المعرفي، وإثراء المحتوى العربي في الفضاء الالكتروني بمعلومات علمية قيمة.

يذكر أنه حتى آخر حفل لجائزة الملك فيصل العالمية في يناير 2025، نال الجائزة 301 فائز من 45 جنسية من مختلف دول العالم.