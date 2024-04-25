شكرا لقرائتكم بـ 40 مليون دولار.. السعودي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم تنموية لدعم الصناعة بسلطنة عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم مع وزير المالية في سلطنة عمان، الأستاذ سلطان بن سالم الحبسي؛ مذكرة تفاهم تنموية لدعم مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية في سلطنة عمان، وذلك بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (40) مليون دولار.

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تطوير القطاعات

وتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية من خلال إنشاء مدينة متكاملة بكافة خدمات البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير مختلف الصناعات في ولاية المضيبي، وذلك لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان الشقيقة.

يأتي هذا التعاون تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من 47 عامًا بين الجانبين، إذ سيسهم المشروع في تحقيق الأهداف المشتركة والطموحة، كما يشكّل قطاع الصناعة والتعدين أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق النمو والازدهار.

دعم المشروعات التنموية

جدير بالذكر أن للصندوق السعودي للتنمية علاقات إنمائية راسخة مع سلطنة عمان الشقيقة منذ عام 1977م، للإسهام في تمويل ودعم المشروعات التنموية في عمان، وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين لدعم المجالات التنموية في السلطنة منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.