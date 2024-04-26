تراند اليوم : "من أنت يالي قاعد تجردني من ميولي"… شاهد.. مشجع نصراوي يرد على منتقديه بعد وصفه للهلال بأفضل نادي

صحيفة الخليج 365: رد مشجع نصراوي على الانتقادات التي تعرض لها بعدما مدح الهلال ووصفه ب " أفضل نادي".

وقال خلال مقطع فيديو:"من أنت يالي قاعد تجردني من ميولي، عشان قلت الحقائق، عشان قلت الهلال أفضل نادي".

وتابع:" الهلال خلال 6 أو 5 سنوات، يملك 10 بطولات، والنصر خلال 5 سنوات يملك بطولة واحدة ودية.

وأردف:" تبوني أنتقد الهلال والتحكيم، عشان أكون نصراوي.. الهلال استفاد وتضرر من التحكيم، والنصر استفاد وتضرر من التحكيم وكذلك الاتحاد".

وأضاف:" أنا أنتقد وهذا حقي، جيب لي بطولة أصفق لك، ما تجيب بطولة أنا بنتقد".