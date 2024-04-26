تراند اليوم : "البوادر جيدة"… نجل "حميدان التركي" يكشف نتيجة جلسة المطالبة بإعادة النظر في قضية والده المسجون في أمريكا

صحيفة الخليج 365: كشف تركي نجل حميدان التركي، عن نتيجة جلسة المطالبة بإعادة النظر في قضية والده المسجون في أمريكا.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس:"‏انتهى الوقت المخصص للجلسة دون اكتمال بنود المرافعة، لذلك سيتم تحديد موعد آخر لاستكمال الجلسة". وأضاف :"البوادر جيدة والله يكتب اللي فيه الخير".

وأوضح في وقت سابق أن الجلسة تضمنت شهادات من محامي والده السابقين".

الجدير بالذكر، اعتقل حميدان التركي" في أمريكا عام 2005 بتهمة "إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها"، وفقا لملف القضية.