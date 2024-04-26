السعودية | “المرور” يوعّي بحالات التزام قائد المركبة بأقصى الجانب الأيمن من الطريق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا “المرور” إلى أن الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق يكون في عدة حالات.

وذكر “المرور” أن هذه الحالات تشمل: الانعطاف إلى طريق آخر على اليمين، أو إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوز المركبة.