نجل حمدان التركي يكشف عن نتيجة جلسة إعادة النظر في قضية والده السجين في أمريكا

في تغريدة نشرها تركي نجل حميدان التركي عبر حسابه على منصة إكس، تم الكشف عن نتيجة جلسة المطالبة بإعادة النظر في قضية والده المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار تركي في التغريدة إلى أن الوقت المخصص للجلسة انتهى دون استكمال بنود المرافعة، وسيتم تحديد موعد آخر لاستكمال الجلسة. وعبّر عن تفاؤله قائلاً “البوادر جيدة والله يكتب اللي فيه الخير”.

وفي وقت سابق، أوضح تركي أن الجلسة شهدت شهادات من محامي والده السابقين. يُذكر أن حميدان التركي اعتقل في الولايات المتحدة عام 2005 بتهمة اساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية واجبارها على العمل لديه بدون دفع أجرها واحتجاز وثائقها، وفقاً لملف القضية.