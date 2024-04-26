تراند اليوم : بالفيديو: لبناني يحكي قصة زواجه من فتاة لمدة 16 عاماً.. وعندما أخذ جوال صديقه صدم بما شاهده !

صحيفة الخليج 365: روى مواطن لبناني تفاصيل صدمته في زوجته الثانية، بعد 16 عاماً من الزواج، وكيف اكتشف أنها ممثلة أفلام إباحية.

وقال في مقطع فيديو، أنه كان يحبها بشدة، رغم أنه كان متزوجاً ولديه 5 أولاد، ولكنه تركهم من أجلها، حتى أن والدته غضبت منه 8 سنوات من أجلها.

وأوضح أنه بعد وفاة والدها ووالدتها، غابت عنه شهراً ولم يعرف مكانه، وعندما عادت بعد شهر كانت قد تغيرت بالكامل حتى في شكلها، وأيضاً أصبح يشعر أنها لم تعد تحبه مثل السابق.

وأشار إلى انه أصبح يتلقى مكالمات تخبره بوجود زوجته في أماكن مشبوهة، وكان يذهب إلى هناك ويراها ولكنهم كانوا يهربونها برفقة حراس شخصيين.

وأضاف أنه كان جالساً رفقة أصدقائه ذات ليلة، وكان صديق له يتصفح الجوال فشاهد صورة زوجة صديقه في موقع إباحي، فعلم أنها ممثلة أفلام إباحية، وصدم زوجها عندما التقط الهاتف من صديقه وشاهد زوجته.