طقس السعودية.. تفاصيل أماكن الأمطار والدفاع المدني يحذر من مخاطر محتملة

هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة الطائف، شملت عقبة الهدا ووادي محرم والغديرين وبلاد طويرق ووادي البني وجباجب، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني. هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز الهجمية التابع لمحافظة أملج، سالت على إثرها بعض الشعاب.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم من أمطار غزيرة على المدينة المنورة ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساءً.نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من أمطار خفيفة، على تبوك وتيماء تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.