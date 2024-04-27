تراند اليوم : بالفيديو.. "عائض القرني" يكشف عن ‏10 أخطاء قاتلة للإخوان المسلمين

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور عائض القرني، عن ‏10 أخطاء قاتلة للإخوان المسلمين، ودعاهم لإعلان حل الجماعة.

تقصير في نشر التوحيد

وقال خلال لقاء مع قناة mbc، الأخطاء هي: " تقصير في نشر التوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة والانشغال بالسياسة، والسعي للحكم عن طريق الدعوة، واختراع توحيد الحاكمية مكان توحيد الألوهية، الاستماتة لإقامة الخلافة وتقديس هذا المطلب حتى ذهبت فيه الدماء والممتلكات والأوطان، تمييع عقيدة الولاء والبراء فمن وافقهم أثنوا عليه ومجدوه ومن خالفهم مقتوه".

الحزبية

وأضاف:" الغبش في مسألة الوطن والدخول في الوهم وجعل البلاد كلها وطنا وتمييع الوطنية بحجج واهية، الحزبية المقيتة والتي من أجلها انقسم المسلمون لديهم إلى قسم إخواني وغير إخواني.. المسلمون قبل الإخوان كانوا إخوان وبعد الإخوان كانوا إخوان مسلمين وغير إخوان مسلمين.. وهنا أقسم قسما لو أن عمر بن الخطاب كان حيا وحاكما للدولة ولكنه ليس إخوانيا لنقموا واعترضوا عليه".

إهمال العلم الشرعي

وتابع:" إهمال العلم الشرعي والتهويل من التحصيل العلمي وإشغال الشباب بمسائل السياسة والانتخابات والبرلمان والحكم والخلافة وفقه الواقع، التقائهم مع المد الصفوي الخميني حتى لو كان على حساب أهل السنة والجماعة واتباع السلف الصالح، فهم يلتقون معهم وبينهم قواسم مشتركة، عدم الاعتراف بالأخطاء والاستمرار في النفق المظلم فهم على مدار أكثر من 90 عاما يجربون نفس الخطأ".

حل الجماعة

واختتم قائلا:" أدعو إلى حل جماعة الإخوان المسلمين، ويعلنون حل نفسهم والاعتذار عن الأخطاء بصراحة وبكل وضوح وشجاعة لأنهم وصلوا إلى طريف مسدود وباب مغلق".