شاهد أول صورة لمطعم هامبرغيني بعد إغلاقه بسبب تسمم 15 شخص في الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد فروع مطاعم “هامبرغيني” في الرياض، بعد قرار أمانة المدينة بإغلاقه إثر وقوع حالات تسمم غذائي بين زبائنه.
وأكد نواف الفوزان، مؤسس سلسلة مطاعم “هامبرغيني”، تلقيهم بلاغًا من أمانة الرياض مساء الخميس يفيد بوجود حالات تسمم بين زبائن أحد فروعهم في الرياض، وأن جميع الحالات تناولت وجبة من ذلك الفرع.
وأوضح الفوزان أنهم يتعاونون بشكل كامل مع الجهات المعنية للتحقيق في أسباب التسمم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة زبائنهم.
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