موافقة خادم الحرمين الشريفين على اقتراح ولي العهد بشأن ارتداء الزي الوطني الرسمي في الجهات الحكومية

وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك السعودي، على مقترح من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بشأن ارتداء الزي الوطني الرسمي السعودي في ساعات العمل الرسمية داخل المنشآت الحكومية.

ووفقًا للقرار، سيتم اعتماد الثوب والغترة أو الشماغ كزي رسمي لمنسوبي الجهات الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، باستثناء الفئات التي تحتاج إلى ارتداء زي مهني محدد وفقًا للإجراءات الإدارية المعمول بها، مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين، وغيرهم.

هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الهوية والروح الوطنية بين الموظفين الحكوميين، وتعزيز الانتماء الوطني والثقة بينهم وبين المجتمع، مع الحفاظ على الاستثناءات المتعلقة بالزي المهني حسب طبيعة العمل.