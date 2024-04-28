السعودية | تقني منطقة الباحة يعلن تعليق الدراسة اليوم الاحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة اليوم الاحد في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق والمخواة ومعاهد التدريب الاهليه الفترة الصباحية والمسائية.

وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏ تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.