شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر أورام الكبد يوصي بالتعاون بين المراكز المتخصصة في الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحوا أن ذلك يساعد في توطين العلاج، والنهوض والارتقاء بمجال أورام الكبد ومنافسة التجارب العالمية الرائدة، وكذلك إجراء الكثير من الأبحاث والتجارب وإبرازها كمرجعية علمية طبية.

نقاشات ثرية وأشاد رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العربية لزراعة الكبد الدكتور محمد القحطاني، بما توصل له المؤتمر من توصيات طبية، وما دار خلاله من نقاشات، وتبادل الخبرات في مجالات معرفة عوامل خطورة سرطان الكبد والمسببات وطرق الوقاية والتشخيص، وأنجع سبل المعالجة من تدخل جراحي وعلاج موضعي بالأشعة التداخلية وعلاج مناعي أو زراعة الكبد، بما يتوافق مع أحدث ما توصل إليه العالم من تجارب وتطور في هذا المجال.



وقدم الدكتور القحطاني الشكر لكافة المشاركين من الاستشارين وأساتذة الطب والجراحة، ومن ذوي الخبرة محليا وعالميا، وكذلك جميع الحضور على مشاركتهم وإثرائهم النقاش في المؤتمر. الدمام - شريف احمد - أوصى المشاركون في مؤتمر أورام الكبد الذي اختتمت فعالياته أمس بالخبر واستمر على مدى يومين، بتنظيم وتعاون بين الجمعية العربية لزراعة الكبد والجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكبد بأهمية التعاون بين كافة المراكز المتخصصة لأورام الكبد في الدول العربية.وأوضحوا أن ذلك يساعد في توطين العلاج، والنهوض والارتقاء بمجال أورام الكبد ومنافسة التجارب العالمية الرائدة، وكذلك إجراء الكثير من الأبحاث والتجارب وإبرازها كمرجعية علمية طبية.وأشاد رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العربية لزراعة الكبد الدكتور محمد القحطاني، بما توصل له المؤتمر من توصيات طبية، وما دار خلاله من نقاشات، وتبادل الخبرات في مجالات معرفة عوامل خطورة سرطان الكبد والمسببات وطرق الوقاية والتشخيص، وأنجع سبل المعالجة من تدخل جراحي وعلاج موضعي بالأشعة التداخلية وعلاج مناعي أو زراعة الكبد، بما يتوافق مع أحدث ما توصل إليه العالم من تجارب وتطور في هذا المجال.وقدم الدكتور القحطاني الشكر لكافة المشاركين من الاستشارين وأساتذة الطب والجراحة، ومن ذوي الخبرة محليا وعالميا، وكذلك جميع الحضور على مشاركتهم وإثرائهم النقاش في المؤتمر.