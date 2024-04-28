برامج جامعية لتعزيز المواطنة والتعايش وبناء مجتمعات محصنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير التعليم يوسف البنيان كافة الجامعات للقيام بدور مهم وجوهري في تنفيذ برامج فاعلة تنمي قيم المواطنة الواعية والالتزام بالهوية الوطنية، وتعزيز مبادئ التعايش السلمي، وترسيخ أسس الأخوة الإنسانية القائمة على التسامح والتعايش، واحترام قيم الآخرين ومعتقداتهم لحماية منظومة الأمن الثقافي، وسلامة الوعي الفكري، فضلا عن بناء مجتمعات محصنة، وإعداد أجيال واعية وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح وزير التعليم يوسف البنيان، أمس الأول، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أعمال المؤتمر الدولي «دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي»، بمبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية بالرياض.

ويأتي المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين و38 مشاركة دولية وجهات تعليمية حول العالم،انسجاما مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، والهادف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي من خلال 6 محاور رئيسة تشمل العقيدة الصحيحة والانتماء الوطني والتعايش السلمي والوسطية والاعتدال والاستدامة التنموية وآليات ووسائل تعزيز الانتماء الوطني.

وأشاد وزير التعليم بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز القيم الدينية، ونشر المضامين الأخلاقية، وإرساء مرتكزات الإنسانية الخالصة وفق منطلقات الشريعة الإسلامية السمحة ورسالتها السامية، بالإضافة إلى الحفاظ على هذه الثوابت حماية لهذا الجيل والأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد بوابة واسعة للفرص المستدامة مؤملا أن يحقق هذا المؤتمر المبارك أهدافه ومقاصده في إبراز جهود المملكة العظيمة في نشر ثقافة الاعتدال، ومساعيها الريادية في تعزيز التواصل الحضاري، والتعايش السلمي، وأن يكون رافدا علميا للجامعات في تبادل الأفكار والخبرات، وإيجاد فرص التعاون والتكامل فيما يخدم المؤتمر والأهداف المنشودة منه.

6 محاور رئيسة: