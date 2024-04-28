برامج جامعية لتعزيز المواطنة والتعايش وبناء مجتمعات محصنة

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ويأتي المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين و38 مشاركة دولية وجهات تعليمية حول العالم،انسجاما مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية، والهادف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي من خلال 6 محاور رئيسة تشمل العقيدة الصحيحة والانتماء الوطني والتعايش السلمي والوسطية والاعتدال والاستدامة التنموية وآليات ووسائل تعزيز الانتماء الوطني.
وأشاد وزير التعليم بهذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز القيم الدينية، ونشر المضامين الأخلاقية، وإرساء مرتكزات الإنسانية الخالصة وفق منطلقات الشريعة الإسلامية السمحة ورسالتها السامية، بالإضافة إلى الحفاظ على هذه الثوابت حماية لهذا الجيل والأجيال المقبلة.
وأشار إلى أن المؤتمر يعد بوابة واسعة للفرص المستدامة مؤملا أن يحقق هذا المؤتمر المبارك أهدافه ومقاصده في إبراز جهود المملكة العظيمة في نشر ثقافة الاعتدال، ومساعيها الريادية في تعزيز التواصل الحضاري، والتعايش السلمي، وأن يكون رافدا علميا للجامعات في تبادل الأفكار والخبرات، وإيجاد فرص التعاون والتكامل فيما يخدم المؤتمر والأهداف المنشودة منه.
6 محاور رئيسة:
- العقيدة الصحيحة.
- الانتماء الوطني.
- التعايش السلمي.
- الوسطية والاعتدال.
- الاستدامة التنموية.
- آليات ووسائل تعزيز الانتماء الوطني.
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