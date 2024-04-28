السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 25 موقعاً حول المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (25) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك”، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم، للنساء في المتوسطة الأولى بالطراق بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، والثانوية الأولى للبنات بالبكيرية لمدة يوم واحد، على أن تقدم خدماتها يوم غدٍ الاثنين للرجال في مكتب وزارة التجارة بمحافظة البدائع، وللنساء في متوسطة السحابين بمحافظة رياض الخبراء، وذلك لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في المتوسطة الأولى بالقوارة بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، وفي المتوسطة والثانوية الثانية بمحافظة رياض الخبراء لمدة يوم واحد، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في ثانوية المذنب العامة بمحافظة المذنب، وللنساء في متوسطة وثانوية الدليمية للبنات بمحافظة رياض الخبراء، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في المحكمة العامة وكتابة العدل بحافظة المذنب لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم الخدمة اليوم للنساء في مركز التنمية الاجتماعية بمركز الهياثم التابع لمحافظة الخرج وتستمر لمدة يومين، ومكتب الإشراف التربوي النسوي بتعليم محافظة الدوادمي, ويوم الاثنين تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها في مكتب الشؤون التعليمية للبنات بمحافظة الدوادمي، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في المتوسطة الأولى للبنات، ويوم الأربعاء في المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة الدوادمي لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع، وللرجال في مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة، وذلك لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي ثانوية أبو بكر الصديق بمحافظة النماص، على أن تقدم خدماتها يوم الخميس في إدارة التعليم بمحافظة النماص وذلك لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، فيما تقدم خدماتها يوم الاثنين في مركز أبو راكة، على أن تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها يوم الاثنين للرجال في مقر حرس الحدود بمدينة نجران، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في محافظة ثار لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة حائل تقدم الوحدات المتنقلة الخدمة اليوم للرجال والنساء في محافظة الشملي لمدة أسبوع، ويوم الاثنين في مقر أمانة منطقة المدينة المنورة لمدة يومين.

يذكر أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.