السعودية | موان” يشارك في معرض أسبوع البيئة بجناح توعوي تحت شعار”تلقاهاـ قدامك”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” في فعاليات معرض أسبوع البيئة 2024 بنسخته الخامسة تحت شعار (تعرف بيئتك) بهدف رفع الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة البيئية في العاصمة الرياض، بجناح توعوي متكامل لكافة الأعمار يهدف إلى خلق مفاهيم توعوية جديدة في سبيل الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية والحد من إنتاج النفايات ومن التلوث بمختلف أنواعه.

وتأتي مشاركة المركز في هذا الحدث السنوي تأكيداً على التزامها بالحفاظ على البيئة وتشجيع المسؤولية المجتمعية لدى كافة فئات المجتمع، حيث تضمن الجناح التوعوي مراحل وأركان تفاعلية للطفل تُشكل بمجملها رحلة شيقة لكسب المعرفة وتعديل السلوك بما يتعلق بالممارسات السليمة في إدارة النفايات تحت شعار “تلقاها قدامك”، إلى جانب العديد من الأنشطة التي تسهم بخوض رحلة معرفية تستند إلى منهجية تتعلق بأهمية رفع الوعي البيئي المجتمعي وتعديل السلوكيات على مستوى الفراد والمجتمع.

افتتح الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله السباعي جناح موان في المعرض ، مؤكدا أن هذه الخطى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إذ تعمل بدورها على نشر الوعي بمفهوم قطاع إدارة النفايات، وتثقيف المجتمع حول مخاطر إنتاج النفايات والتعرف على أساليب الحد منها، وحثهم على استخدام البدائل الصديقة للبيئة وغرس السلوكيات الصحيحة للتعامل السليم مع النفايات.

و أشاد السباعي بالدور الفاعل للمركز في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الوعي بقضايا البيئة، معربًا عن تقديره لجهود المركز ودوره في خدمة المجتمع وحماية البيئة، والتي تسعى بدورها إلى ترسيخ مفاهيم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

و على هامش المعرض وقّعَ (موان) مذكرتي تفاهم مع كلٍ من شركة مطارات الثاني ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية (مروج) وذلك بهدف تحقيق التكاملية والوصول إلى الطموحات الساعية إلى الحد من إنتاج النفايات في كافة المجالات.