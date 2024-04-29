السعودية | وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة إلى جمهورية إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأ معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، زيارة إلى جمهورية إندونيسيا، تستهدف بحث سُبل التنسيق لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن الإندونيسيين، ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة لهم، من خلال التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة في البلدين.

وسيعقد معاليه، لقاءات ومشاورات مع المسؤولين بجمهورية إندونيسيا، ورؤساء شركات العمرة، وإطلاعهم على التسهيلات التي تضمن رحلة ميسّرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستعرض أهم مبادرات إثراء الرحلة مثل زيارة المواقع التاريخية والإثرائية، ودور التحول الرقمي في تسهيل رحلة الحج والعمرة، كما ستشهد الزيارة افتتاح معرض منصة “نسك” للتعريف بدور المنصة في خدمة ضيوف الرحمن.

ويرافق معاليه وفدٌ رفيع المستوى، من قيادات الوزارة، ومنظومة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وعدد من رؤساء شركات العمرة، ممثلين للقطاع الخاص؛ بهدف تطوير مستوى الشراكات والتعاون وضمان تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين الإندونيسيين وإثراء تجربتهم.

وتأتي هذه الزيارة إلى جمهورية إندونيسيا امتدادًا للجولات التواصلية الدولية لمعاليه، التي تستهدف التعريف بأبرز التحولات الإيجابية في خدمة ضيوف الرحمن، والمبادرات التي تقدمها حكومة المملكة لتيسير قدوم المعتمرين من كل العالم إلى الحرمين الشريفين، بتمكين من رؤية 2030.