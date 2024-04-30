تراند اليوم : شاهد.. سائح كويتي يتفاجأ بفتح أكثر من باب للوصول إلى غرفته بدولة أوروبية .. ويعلق: أحمدوا ربكم ‏على نعمة الأمن!

صحيفة الخليج 365: وثق السائح الكويتي " عبدالعزيز العميري " في مقطع فيديو مشاهد إنعدام الأمان في الدول الأوربية وقارنها بدول الخليج وانتشار الأمن والأمان بين المواطنين .

وقال العميري في الفيديو: أحمدوا الله على الأمن والأمان ، عشان أوصل غرفتي لازم أمر على كل هذي الأبواب.

وظهر العميري في الفيديو وهو يفتح عدد من الأبواب وصل إلى 5 أبواب مغلقة بإحكام ، حتى وصل إلى غرفته .

وأضاف: الواحد لازم يحمد ربه على الأمن والأمان والجيرة الطيبة ألف مرة ، شوفوا بره الواحد لازم يأمن على نفسه لازم يفتح 5 أبواب غير مفاتيح الأبواب الخارجية .