السعودية | رئيس وزراء قطر يغادر الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

غادر الرياض، مساء اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر, بعد المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في مقدمة مودعي معاليه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومندوب عن المراسم الملكية.